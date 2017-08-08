تشييع جثامين 4 من ضحايا عقار سفلاق المنهار

سوهاج - عمار عبد الواحد:

شيع المئات من أهالي مركز ساقلته شرقي محافظة سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين 4 من ضحايا عقار قرية سفلاق المنهار.

وكان عقار من 3 طوابق في قرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته شرقي سوهاج تعرض للانهيار ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، هم: فتحي محمود عبد المجيد، ومدحت فتحي محمود، وكارم فتحي محمود، ومالك محمد فتحي (رضيع).

ولا تزال عمليات البحث جارية في أنقاض العقار لانتشال زوجة صاحب المنزل.​