تشييع جثامين 4 من ضحايا عقار سفلاق المنهار
تشييع جثامين 4 من ضحايا عقار سفلاق المنهار
08:00 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
ارشيفيه
سوهاج - عمار عبد الواحد:
شيع المئات من أهالي مركز ساقلته شرقي محافظة سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين 4 من ضحايا عقار قرية سفلاق المنهار.
وكان عقار من 3 طوابق في قرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته شرقي سوهاج تعرض للانهيار ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، هم: فتحي محمود عبد المجيد، ومدحت فتحي محمود، وكارم فتحي محمود، ومالك محمد فتحي (رضيع).
ولا تزال عمليات البحث جارية في أنقاض العقار لانتشال زوجة صاحب المنزل.
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