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تجمهر أهالي طفل احتجاجا على وفاته خلال عملية جراحية (صور)

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كتب – محمد عباس

تجمهر أهالى طفل أمام مستشفى المنشاوى العام بمدينة طنطا متهمين أطباءً بالإهمال خلال إجراء عملية جراحية لابنهم التسبب في وفاته.

وتوفي الطفل سلامة أمين محمود غنيم، 14 عامًا، من قرية بلاى مركز السنطة، خلال إجراء عملية استئصال اللحمةي في مستشفى المنشاوي.

ودخلت والدة الطفل فى نوبة من الصراخ فور علمها بنبأ وفاته، وحررت محضرًا حمل رقم 11 نقطة شرطة مستشفى المنشاوى العام، اتهمت فيها 3 أطباء بالتسبب فى وفاة ابنها نتيجة الإهمال وجرعة تخدير «بنج» زائدة.

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وقالت والدة الطفل فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنها اصطحبت نجلها إلى المستشفى صباح اليوم الثلاثاء لإجراء العملية الجراحية، وفوجئت بتأخره داخل غرفة العمليات لوقت طويل، مشيرة إن الأطباء خدعوها بأن حالته جيدة، وأخفوا عليها نبأ الوفاة خوفا من اتهامهم بالإهمال الطبى.

وأضافت السيدة: «أول ما حد سرب لنا الخبر وعرفت صرخت ودخلت فجأة لغرفة العمليات لقيت الدكتور بيقولى استعوضى ربنا فى ابنك، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه، دول عاملوا ابنى زى البط والكلاب من غير رحمة».

وفي نفس السياق حصلت "التحرير" على نسخة من تقرير مفتشة الصحة التى تم ندبها بناء على محضر رسمى لبيان حقيقة الواقعة.

وذكر البيان أن المتوفى به نزيف من الفم والأنف، ولا يوجد أى إصابات ظاهرية أخرى، وطالب بندب الطب الشرعى لكشف سبب الوفاة.

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