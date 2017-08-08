برلماني: انتهاكات صارخة بدور أيتام.. على وزيرة التضامن الاستقالة

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قال النائب عاطب مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه واجه غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بانتهاكات صارخة في دور أيتام، تستخدم الأطفال في مجال التسول وأعمال مخالفة أخرى.

أضاف مخاليف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء الأطفال الأيتام يعطيهم القانون الحق في كفالة الدولة لهم حتى سن 18 عامًا، مشيرًا إلى أن بعض دور الأيتام «سبوبة».

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تابع: «اللي ملوش شغلانة بيعمل جمعية في بيته، والناس اللي شغالة في وزارة التضامن بياخدوا فلوس عند المراقبة لعدم فضح فساد دور الأيتام»، مطالبًا الدكتورة غادة والي، بتقديم استقالتها.