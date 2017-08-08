20 صورة ترصد جهود الإنقاذ لاستخراج ضحايا عقار "سفلاق"
20 صورة ترصد جهود الإنقاذ لاستخراج ضحايا عقار "سفلاق"
07:50 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
ننشر صور شهيد الشرطة في المواجهات مع خلية "عمرو سعد" بقنا
سوهاج - عمار عبد الواحد:
تكثف قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في محافظة سوهاج جهودها لاستخراج زوجة مالك عقار سفلاق المنهار من تحت الأنقاض.
وأكد العقيد حسام المصري، وكيل إدارة الحماية المدنية في سوهاج، أنه إلى الآن تم استخراج جثامين طفل رضيع و3 أشخاص آخريين، فضلاً عن إنقاذ 12 مصابًا كانوا تحت الأنقاض.
وكان عقار من 3 طوابق في قرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته شرقي سوهاج تعرض للانهيار ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بينهم رضيع، فيما لا تزال عمليات انتشال زوجة صاحب العقار من تحت الأنقاض جارية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تفحم 130 نخلة في حريقين بواحة الداخلة في الوادي الجديد
-
بالصور.. استمرار البحث عن ضحايا أو مصابين تحت أنقاض المنزل المنهار
-
ضبط إمام وشقيقه بسوهاج لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج
-
بالصور.. مصرع طفل وإصابة 12 شخصا في انهيار منزل بسوهاج
إعلان
إعلان