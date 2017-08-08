20 صورة ترصد جهود الإنقاذ لاستخراج ضحايا عقار "سفلاق"

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تكثف قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في محافظة سوهاج جهودها لاستخراج زوجة مالك عقار سفلاق المنهار من تحت الأنقاض.

وأكد العقيد حسام المصري، وكيل إدارة الحماية المدنية في سوهاج، أنه إلى الآن تم استخراج جثامين طفل رضيع و3 أشخاص آخريين، فضلاً عن إنقاذ 12 مصابًا كانوا تحت الأنقاض.

وكان عقار من 3 طوابق في قرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته شرقي سوهاج تعرض للانهيار ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بينهم رضيع، فيما لا تزال عمليات انتشال زوجة صاحب العقار من تحت الأنقاض جارية.​