إصابة 7 أشخاص في مشاجرة علي أسبقية الري بالوادي الجديد
إصابة 7 أشخاص في مشاجرة علي أسبقية الري بالوادي الجديد
07:19 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
قسم شرطة الداخلة
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بسبب الخلاف علي أسبقية الري بمركز الداخلة بالوادي الجديد.
تلقي اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث قسم شرطة الداخلة، يفيد وصول 7 أشخاص إلي مستشفي الداخلة العام، مصابين في مشاجرة بقرية غرب الموهوب.
تبين من التحريات، حدوث مشادة كلامية بين طرفين علي أسبقية الري بالبئر الجوفي لأراضيهم الزراعية، تطورت إلي مشاجرة بالأيدي، أسفرت عن إصابتهم بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.
تم نقل المصابين إلي مستشفي الداخلة العام، وتحرر المحضر رقم 1872 جنح مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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