طلقة طائشة تنهي حياة شاب في منشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

لفظ عاطل أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته برش خرطوش بالجسم، أثناء عبثه بسلاح ناري داخل منزله بمركز منشأة القناطر، خرجت منه طلقة بالخطأ.

تلقى اللواء خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، إخطاراً من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بوصول هشام ضاحي 20 سنة، مصاباً برش خرطوش بالجانب الأيمن بالبطن، وتهتك بالعضلات والضلوع.

أوضحت تحريات العقيد هاني الفقي، مفتش مباحث شمال أكتوبر، أنه أثناء عبث الشاب بفرد خرطوش عيار 12مم، خرجت طلقة بالخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.