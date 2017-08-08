القبض على "مشخصاتي" القطامية.. انتحل صفة ضابط ومحامي ودكتور

كتب – فتحي سليمان:

ألقت مباحث قسم شرطة القطامية القبض على عاطل تردد على منطقة الزلزال بالمقطم منتحلاً صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين، وبحوزته سلاح ناري، وعدد من بطاقات إثبات الشخصية مزيفة.

تلقى المقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة المقطم بلاغاً من الأهالي بتردد شخص يدعى "محمد ع. إ." 39 سنة، مقيم بمنطقة حلوان، على منطقة الزلزال وإيهامهم بأنه ضابط شرطة، وحيازته سلاح ناري وجهاز لاسلكي.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بسرعة ضبطه واثناء مشاهدته للقوات حاول الهرب بسيارته غير أنه اصطدم بالرصيف ما أدى إلى حدوث تلفيات بمقدمة السيارة وتعطلها فترجل منها وأطلق رصاصة صوب قوات الأمن التى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطه.

عثرت أجهزة الأمن بحوزته على طبنجة، و4 طلقات وجهاز لاسلكي، وكارنيه ضابط شرطة برتبة مقدم مزيف، و3 بطاقات رقم قومي بمهن "مُعد ومُقدم برامج، ودكتور، ومستشار قانونى بالخارج، وكارنيه خاص بإحدى القنوات الفضائية، وكارنيه عضو عامل بالنقابة العامة للإعلام، وكارنيه عضو بمجلس حقوق الإنسان، وكارنيه نقابة المحامين وجميعهم مزورين.

بالكشف الفني عن لوحات السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى وتبين وجود طمس لأرقام الموتور والشاسيه، جارى فحصها بمعرفة المعمل الجنائي.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم أوهم بعض أصحاب المحلات والمواطنين بأنه ضابط بإدارة المباحث وهددهم بتحرير محاضر ومخالفات لهم.

واعترف المتهم بانتحال صفة ضابط الشرطة بقصد النصب على المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.