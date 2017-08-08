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رئيس قبرص يشيد بدور مصر في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

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رئيس قبرص يشيد بدور مصر في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط رئيس قبرص يشيد بدور مصر في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

التحرير

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، من الرئيس القبرصى "نيكوس أناستسيادس"، الذى أعرب خلال الاتصال عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع ، لاسيما خلال السنوات الماضية التى شهدت تطوراً كبيراً فى دفع آفاق التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأكد الرئيس القبرصى حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون القائمة بين الدولتين، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. 

وأشاد الرئيس أناستسيادس بمستوى التشاور السياسى المتميز بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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 ومن جانبه، أكد الرئيس السيسى اعتزاز مصر بعلاقات التعاون البناء مع قبرص وتطورها الإيجابى المتواصل، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع اليونان، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على تدعيم العلاقات الوثيقة بين البلدين فى المجالات كافة.

كما أشاد الرئيس بمواقف قبرص الداعمة لجهود مصر فى إرساء دعائم الاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط.

 كما تم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، حيث أكد الرئيسان أهمية الحفاظ على وتيرة انعقادها، ومتابعة مشروعات التعاون الثلاثى وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق الاستفادة من الفرص المتاحة فى كل من الدول الثلاث.

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التحرير

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