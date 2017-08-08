مصرع شرطي صدمته سيارة أمام أكاديمية الشرطة 07:23 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:لقي أمين شرطة مصرعه، اليوم الثلاثاء، صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق أمام أكاديمية الشرطة.كشفت المعاينة أنه أثناء عبور أمين الشرطة أحمد محمد 37 عاما، من قوة شرطة الحراسات الخاصة، للطريق أمام أكاديمية الشرطة في الاتجاه القادم من شارع التسعين، صدمته سيارة ملاكي قيادة محمد أحمد 24 عاما، مهندس، مما أدى إلى وفاته في الحال.تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

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