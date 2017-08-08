تفحم 130 نخلة في حريقين بواحة الداخلة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شب حريقين بمزرعتين نخيل منفصلتين، بواحة الداخلة محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، أسفرا عن تفحم 130 نخلة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران، دون إصابات.

تلقي اللواء عبد الرحمن شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد أحمد عبد الفتاح مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد نشوب حريقين بمركز الداخلة.

تبين اندلاع الحريق الأول بمزرعة علي مساحة 1.5 فدان، أسفر عن تفحم 100 نخلة، دون إصابات، والحريق الثاني في مزرعة على مساحة فدان، أسفر عن تفحم 30 نخلة.

وكشفت التحريات، أن سبب اندلاع الحريقين هو إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة علي المزرعتين دون قصد، مما تسبب في اشتعال النيران.

تم السيطرة علي الحريقين، وتحرر المحضران رقم 1011، 1012 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.