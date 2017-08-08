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ننشر صور شهيد الشرطة في المواجهات مع خلية "عمرو سعد" بقنا

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مصراوي Masrawy

ننشر صور شهيد الشرطة في المواجهات مع خلية "عمرو سعد" بقنا

07:26 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

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قنا - عبد الرحمن قرشي:

استقبلت مشرحة مستشفى قنا العام، اليوم الثلاثاء، جثمان الرائد أحمد عبد الفتاح قائد كتيبة الدعم بقوات أمن قنا، والذي استشهد خلال المواجهات الأمنية التي شهدها الظهير الصحراوي الغربي لمركز أبو تشت في محافظة قنا، بين قوات الأمن وخلية تابعة للإرهابي الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم".

وكانت مصادر أمنية كشفت -لمصراوي- أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني ورموز القبائل، تواصل تضييق الخناق ومحاصرة "العناصر الإرهابية" بالظهير الصحراوي الغربي، بحثًا عن الإرهابي الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم" قائد الخلية المنفذة لتفجيرات طنطا والإسكندرية والنقب وكمين إسنا.

يذكر أن الرائد الراحل من مواليد مركز دشنا،ومقيم بمنطقة عمر أفندي بمدينة قنا.

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