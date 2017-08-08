مدير أمن المنيا يعتمد حركة تنقلات رؤساء المباحث ومعاونيهم

المنيا-ريمون الراوي:

اعتمد اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، بالتنسيق مع العميد دكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، اليوم الثلاثاء، الحركة الداخلية الخاصة بتكليف رؤساء المباحث ومعاونيهم الأوائل بجميع مراكز وأقسام المحافظة.

شملت الحركة، تكليف كل من المقدم علاء جلال رئيسًا لمباحث مركز شرطة ملوي، والرواد محمد الدروي رئيسًا لمباحث مركز ديرمواس، ومحمود الجبالي لقسم بندر ملوي، وهشام عسقلاني لمركز أبو قرقاص، ومحمد منير لمركز المنيا، وأحمد النجار لقسم المنيا الجديدة، وأحمد الصفتي لقسم سمالوط غرب، وأحمد لبيب لقسم سمالوط شرق، وبلال الجناني لمركز مطاي.

وأبقت الحركة علي كل من الراود محمد نادي رئيسًا لمباحث مركز بني مزار، ومحمود شلقامي لمركز مغاغه، وأحمد درويش لمركز العدوه، وعمرو حسن رئيسا لمباحث بندر المنيا.

وتضمنت الحركة، تصعيد عددًا من النقباء والرواد بإدارة البحث كمعاونين أوائل، وهم عبد الرحمن شعباون معاون أول لقسم المنيا الجديدة، ومحمد مجدي معاون أول لقسم بندر ملوي، ومحمد يوسف معاون أول لقسم سمالوط شرق، وحسين الشاروني معاون أول لقسم سمالوط غرب، وأحمد الصاوي معاون أول مركز مغاغه، ومصطفي عمر معاون أول مركز المنيا، ومصطفي علي معاون أول مركز العدوه، ومحمد بكر معاون أول مركز أبو قرقاص.