أسرة مريضة تناشد وزير الدفاع لإنقاذها: «بعنا أرضنا ومعدناش قادرين» (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وجهت أسرة سيدة بالقليوبية استغاثة إلى وزير الدفاع صدقي صبحي للموافقة على تحمل الوزارة نفقة علاج ابنتهم التي تحتاج إلى تأهيل بالمركز الطبي العالمي، فيما ضاقت يدهم عن تغطية النفقات اللازمة.

وتعانى المواطنة منى أحمد شحاتة محمد، صاحبة الـ28 عامًا والمقيمة فى عرب أبو خميس التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، من كسور فى العمود الفقرى أدت إلى شلل فى الطرف السفلى مما جعلها غير قادرة على الحركة وباتت جليسة الفراش.

وروى محمود شقيق منى قصة عجزها، قائلا لـ"التحرير" إنها سقطت من الدور الثالث بسبب اختلال توازنها منذ عامين ما تسبب في كسر عمودها الفقرى، وتطلب الأمر إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين لها.

وحاول محمود تمالك دموعه خلال حديثه حزنا على شقيقته، مضيفا: «أنفقنا كل ما فى جيبونا على العمليات والطبيب الخاص الذى كان يحضر إليها بالمنزل».

وأكد الطبيب المتابع لحالة منى أنها تحتاج إلى علاج تأهيلى سريع غير العلاج الطبى، ويستكمل شيقيها: «هناك أمل في أن تتحسن حالتها وتستطيع الحركة ولو بشكل جزئى فهى فى مقتبل العمر، وطالما أن العلاج متواجد داخل مصر فلما لا نقوم بما فى وسعنا لعل وعسى ننقذها من العجز الكامل، وبالفعل سرنا فى هذ الاتجاه حتى أنفقنا كل ما نملك»، متابعا: «ربنا يعلم كنا بنجمع الفلوس إزاى».

شاهد أيضا

وتوقف محمود عن الكلام قبل أن يليتط أنفاسه مرة أخرى ليعاود الحديث: «وصل الأمر إلى بيع قطعة أرض كانت بمثابة تحويشة العمر لها هى وزوجها الذى يعمل سائقا باليومية»، مشيرا إلى أن قطعة الأرض هذه باعت شقيقته مصوغاتها في سبيل الحصول عليها بالإضافة إلى استدانة زوجها حتى يكمل سعر الأرض، واستدرك شقيق منى: «لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن وحدث ما حدث لها فاضطروا لبيعها وأنفقوا فلوسها على داير مليم على علاجها».

وعبر محمود عن عجزه وأسرته عن إنقاذ حياة أخته التي تنهار صحتها أمام عينيه بسبب وضعها، قائلا: «خلاص مبقناش قادرين على علاجها ومحتاجين الدولة تساعدنا»، موضحا أن منى تحتاج إلى جلسات علاج طبيعي مجموعها 12 جلسة شهريًا، تتكلف الواحدة منها 400 جنيه، بالإضافة إلى حقن البوتوكس باهظة الثمن لحقن الساقين بخلاف العلاج الدوائي والمتابعة بعيادات المخ والأعصاب.

وناشدت أسرة محمود وزير الدفاع الفريق صدقى صبحى وكذا وزير الصحة أحمد عماد الدين، ملتمسة لديهما مساعدة منى على إجراء جلسات علاجها بإحدى مستشفيات القوات المسلحة نظرا لتوافر الأجهزة بها أو على نفقة الدولة بإحدى المستشفيات العامة، بعد عجزهم عن إتمام العلاج فى ظل ارتفاع أسعار الدواء ومصاريف مراكز العلاج.