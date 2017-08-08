الغول: تشكيل "القومي لحقوق الإنسان" خلال نوفمبر المقبل.. وداليا زيادة ضمن الأسماء المرشحة

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ينص على تشكيله بعد تصديق الرئيس السيسي عليه بـ ٣٠ يومًا.

وأضاف الغول لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه لتلافي إشكالية تصديق الرئيس على القانون أثناء فترة إجازة البرلمان، تم الاتفاق على أن يتم تشكيل المجلس عقب شهر من انعقاد البرلمان في دورته القادمة في أكتوبر المقبل، ليكون خلال شهر نوفمبر المقبل.

كان الرئيس السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بصدور القانون 197لسنة 2017، والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 94لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الإثنين.

وأشار الغول إلى أن القانون نص على أن يكون ضمن أعضاء المجلس أحد أساتذة القانون الدستوري ليثري عمل المجلس القومي، كمان أنه وضع معايير لاختيار الأعضاء من أهمها ألا يكون للعضو اي انتماءات لكيانات إرهابية.

وعن الأسماء المطروحة للانضمام إلى المجلس، قال الغول إن هناك أسماء كثيرة مطروحة من بينهم الناشطة الحقوقية داليا زيادة، كما أن بقاء بعض الأعضاء الحاليين في مناصبهم، مرهون بتوافر المعايير في هذه الشخصيات.