السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس قبرص لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

القاهرة- مصراوي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس أناستسيادس، الذي أعرب خلال الاتصال عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، لاسيما خلال السنوات الماضية التي شهدت تطوراً كبيراً في دفع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أكد الرئيس القبرصي حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون القائمة بين الدولتين، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأشاد الرئيس أناستسيادس بمستوى التشاور السياسي المتميز بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بعلاقات التعاون البناء مع قبرص وتطورها الإيجابي المتواصل، سواء على المستوي الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على تدعيم العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالات كافة.

كما أشاد الرئيس بمواقف قبرص الداعمة لجهود مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، بحسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة اليوم.

كما تم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، حيث أكد الرئيسان أهمية الحفاظ على وتيرة انعقادها، ومتابعة مشروعات التعاون الثلاثي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يحقق الاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الدول الثلاث.