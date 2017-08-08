أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ننشر تفاصيل شكوى رحيل للبدري بعد سبه في مران الأهلي

Google+ Print
ننشر تفاصيل شكوى رحيل للبدري بعد سبه في مران الأهلي ننشر تفاصيل شكوى رحيل للبدري بعد سبه في مران الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اشتكى صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تعرضه للسباب في احد التدريبات المسائية قبل سفر الفريق إلى الإسكندرية؛ لمواجهة سموحة، غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس .

وقال مصدر داخل الفريق، إن صبري رحيل توجه إلى حسام البدري المدير الفني للفريق خلال أحد التدريبات واشتكى من سباب أحد المتابعين للمران، له خلال التقسيمة، وهو ما دفع «البدري» إلى مطالبة عمال الملعب بالتواجد خلف المرمى لرصد أي تعليقات خارجة من الأعضاء تجاه لاعبي الأهلي.

شاهد أيضا

ولم يكن صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق أول من يتعرض لهجوم من أحد أعضاء النادي خلال التدريبات، حيث سبق وأن واجه عبد الله السعيد لاعب الفريق نفس الأمر، ولكن الأخير قام بالرد على عضو النادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري