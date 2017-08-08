ننشر تفاصيل شكوى رحيل للبدري بعد سبه في مران الأهلي

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اشتكى صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تعرضه للسباب في احد التدريبات المسائية قبل سفر الفريق إلى الإسكندرية؛ لمواجهة سموحة، غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر.

وقال مصدر داخل الفريق، إن صبري رحيل توجه إلى حسام البدري المدير الفني للفريق خلال أحد التدريبات واشتكى من سباب أحد المتابعين للمران، له خلال التقسيمة، وهو ما دفع «البدري» إلى مطالبة عمال الملعب بالتواجد خلف المرمى لرصد أي تعليقات خارجة من الأعضاء تجاه لاعبي الأهلي.

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ولم يكن صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق أول من يتعرض لهجوم من أحد أعضاء النادي خلال التدريبات، حيث سبق وأن واجه عبد الله السعيد لاعب الفريق نفس الأمر، ولكن الأخير قام بالرد على عضو النادي.