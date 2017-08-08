أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الطيب لطلاب الأزهر: احذروا من محاولات إبعادكم عن أهدافكم

Google+ Print
الطيب لطلاب الأزهر: احذروا من محاولات إبعادكم عن أهدافكم الطيب لطلاب الأزهر: احذروا من محاولات إبعادكم عن أهدافكم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعول على دَورِ الأزهر وطلابه في نشر العلم الصحيح والفكر السوى، واجتثاث جذور التطرف والإرهاب والتصدى للفكر المُنحرف، وهو تقدير نبيل مشكور يشجع كل أزهرى حُر مخلص لمعهده المعمور على أن يضاعف الجهد والعمل.

وأضاف «الطيب»، خلال حفل تكريم أوائل الشهادات الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن مشاركة رئيس البرلمان، على عبدالعال، وتقديم بعض الجوائز لأوائل الشهادات الأزهرية، تعبر عن مشاركة شعب فى تكريم أوائل الأزهر وأن تكريم البرلمان هو تكريم لأكثر من مليونى طالب وطالبة من الأزهر الشريف، و400 ألف طالب وطالبة جامعى، و30 ألف طالب وطالبة وافدين من أكثر من 100 دولة.

وخاطب «الطيب» الطلاب قائلا: «ستقابلكم مزعجات كثيرة على جانبى الطريق، تحاول أن تصرفكم عن أهدافكم الشريفة، فلا تلتفتوا إليها، وكونوا منها على حذر، وامضوا فى طريق تحصيل العلم، فأنتم الأمناء على دين الله وعلى يسره وإنسانيته».

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، إن الأزهر هو منارة الوسطية والسماحة والتنوير فى العالم العربى والإسلامى، ويعتبر قلعة العلم الحصينة، موجها التحية إلى شيخ الأزهر على جهوده فى الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهرى، لافتا أن مصر فى أشد الحاجة إلى علماء الأزهر فالوطن يخوض معركة ضارية ضد قوى التطرف والإرهاب.

وأكد «عبدالعال»، أن تخريج طالب أزهرى واعٍ هو السبيل إلى تجديد الخطاب الدينى، خاصة فى تلك المرحلة الدقيقة فى تاريخ الوطن، وخير وسيلة لمواجهة قوى التطرف التى تواجه البلاد.

شاهد أيضا

ويرى «عبدالعال»، أن الأزهر كان له السبق دائما فى حمل مشعل العلم والدعوة للوسطية وسيواصل الأزهر هذا الطريق ليس فى مصر وحدها بل فى العالم أجمع.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية محمد أبو زيد الأمير، إنه سيتم إضافة مادة جديدة وهى الثقافة الإسلامية من العام القادم لطلاب الأزهر.

حضر الحفل وكيل مجلس النواب، محمود الشريف، وعدد من أعضاء المجلس، ووكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، ورئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوى، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محيى الدين عفيفى، وعدد كبير من عمداء جامعة الأزهر.

وقرر شيخ الأزهر، رفع قيمة المكافأة المالية للأول من كل شعبة بالثانوية الأزهرية إلى 20 ألف جنيه، ومنح رحلة حج وعمرة لأولياء أمور الطلاب المتفوقين تقديرا لهم على دورهم فى متابعة وحث أبنائهم على العلم والتفوق، وإعفاء الأوائل من مصروفات الدراسة بالأزهر، ودراسة اللغة الإنجليزية مجانا بمركز الأزهر للغات والترجمة.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري