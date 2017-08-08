الطيب لطلاب الأزهر: احذروا من محاولات إبعادكم عن أهدافكم

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قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعول على دَورِ الأزهر وطلابه في نشر العلم الصحيح والفكر السوى، واجتثاث جذور التطرف والإرهاب والتصدى للفكر المُنحرف، وهو تقدير نبيل مشكور يشجع كل أزهرى حُر مخلص لمعهده المعمور على أن يضاعف الجهد والعمل.

وأضاف «الطيب»، خلال حفل تكريم أوائل الشهادات الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن مشاركة رئيس البرلمان، على عبدالعال، وتقديم بعض الجوائز لأوائل الشهادات الأزهرية، تعبر عن مشاركة شعب مصر فى تكريم أوائل الأزهر وأن تكريم البرلمان هو تكريم لأكثر من مليونى طالب وطالبة من الأزهر الشريف، و400 ألف طالب وطالبة جامعى، و30 ألف طالب وطالبة وافدين من أكثر من 100 دولة.

وخاطب «الطيب» الطلاب قائلا: «ستقابلكم مزعجات كثيرة على جانبى الطريق، تحاول أن تصرفكم عن أهدافكم الشريفة، فلا تلتفتوا إليها، وكونوا منها على حذر، وامضوا فى طريق تحصيل العلم، فأنتم الأمناء على دين الله وعلى يسره وإنسانيته».

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، إن الأزهر هو منارة الوسطية والسماحة والتنوير فى العالم العربى والإسلامى، ويعتبر قلعة العلم الحصينة، موجها التحية إلى شيخ الأزهر على جهوده فى الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهرى، لافتا أن مصر فى أشد الحاجة إلى علماء الأزهر فالوطن يخوض معركة ضارية ضد قوى التطرف والإرهاب.

وأكد «عبدالعال»، أن تخريج طالب أزهرى واعٍ هو السبيل إلى تجديد الخطاب الدينى، خاصة فى تلك المرحلة الدقيقة فى تاريخ الوطن، وخير وسيلة لمواجهة قوى التطرف التى تواجه البلاد.

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ويرى «عبدالعال»، أن الأزهر كان له السبق دائما فى حمل مشعل العلم والدعوة للوسطية وسيواصل الأزهر هذا الطريق ليس فى مصر وحدها بل فى العالم أجمع.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية محمد أبو زيد الأمير، إنه سيتم إضافة مادة جديدة وهى الثقافة الإسلامية من العام القادم لطلاب الأزهر.

حضر الحفل وكيل مجلس النواب، محمود الشريف، وعدد من أعضاء المجلس، ووكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، ورئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوى، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محيى الدين عفيفى، وعدد كبير من عمداء جامعة الأزهر.

وقرر شيخ الأزهر، رفع قيمة المكافأة المالية للأول من كل شعبة بالثانوية الأزهرية إلى 20 ألف جنيه، ومنح رحلة حج وعمرة لأولياء أمور الطلاب المتفوقين تقديرا لهم على دورهم فى متابعة وحث أبنائهم على العلم والتفوق، وإعفاء الأوائل من مصروفات الدراسة بالأزهر، ودراسة اللغة الإنجليزية مجانا بمركز الأزهر للغات والترجمة.​