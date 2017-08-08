إحباط تهريب حشيش وأقراص مخدرة داخل فستان إلى الإمارات
إحباط تهريب حشيش وأقراص مخدرة داخل فستان إلى الإمارات
06:57 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
ارشيفية
كتب - علاء عمران:
أحبط ضباط شرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، محاولة ربة منزل لتهريب كمية من الحشيش والأقراص مخدرة داخل فستان سهرة "مطرز" إلى دولة الإمارات.
البداية كانت في اشتباه رجال مباحث مكتب بريد المعادي في أحد الطرود "فستان سهرة مطرز"، وتبين إخفاء بعض الأشياء بين طياته، عبارة عن 25 لفافة لجوهر الحشيش، و15 قرصا مخدرا.
تبين أن مرسل الطرد ربة منزل تدعى "أ.ح."، إلى "خ.س."، بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات، وأمراللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم، وإرساله بالحرز لقسم شرطة المعادي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط هارب من 28 حكما قضائيا في محطة الشهداء
-
إعادة 5 أطفال لذويهم عثر عليهم في وسائل المواصلات
-
ضبط 11 قضية "تحرش" بوسائل النقل
-
مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات الأمنية بالمترو والسكة الحديد
إعلان
إعلان