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إحباط تهريب حشيش وأقراص مخدرة داخل فستان إلى الإمارات

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مصراوي Masrawy

إحباط تهريب حشيش وأقراص مخدرة داخل فستان إلى الإمارات

06:57 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

إحباط تهريب حشيش وأقراص مخدرة داخل فستان إلى الإمارات

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

أحبط ضباط شرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، محاولة ربة منزل لتهريب كمية من الحشيش والأقراص مخدرة داخل فستان سهرة "مطرز" إلى دولة الإمارات.

البداية كانت في اشتباه رجال مباحث مكتب بريد المعادي في أحد الطرود "فستان سهرة مطرز"، وتبين إخفاء بعض الأشياء بين طياته، عبارة عن 25 لفافة لجوهر الحشيش، و15 قرصا مخدرا.

تبين أن مرسل الطرد ربة منزل تدعى "أ.ح."، إلى "خ.س."، بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات، وأمراللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم، وإرساله بالحرز لقسم شرطة المعادي.

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