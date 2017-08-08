مصدر يكشف آخر تطورات "جثة الوراق": نبحث عن جزأين مفقودين

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسوؤل بمباحث الجيزة، إن قسم شرطة الوراق لم يتلقَ أي بلاغات تغيب خلال الأيام القليلة الماضية يمكن من خلالها التوصل إلى هوية الشخص الذي عُثر على جثته مُقطعة إلى أجزاء بشارع ترعة السواحل، وأجزاء أخرى بجوار محطة مترو المنيب.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أنه لا توجد كاميرات مراقبة بمكان العثور على الجثة داخل 3 حقائب بلاستيكية باستثناء واحدة في الجهة المقابلة مُعطلة منذ يومين.

وعن وجود شهود عيان، أكد المصدر أن الجاني ترك الأكياس أمام مطعم شهير في ساعة مبكرة من الصباح، خاصة قبل فتح أبوابه، نافياً أن يكون هناك من لاحظه.

وأشار المصدر إلى أن الأجزاء التي عُثر عليها بجوار مترو المنيب أيضا كانت في شارع رئيسي، موضحًا أن فريق بحث بقطاع غرب الجيزة يتولى جمع المعلومات وسؤال أصحاب المحلات وتفريغ الكاميرات بتلك المنطقة.

ولفت المصدر إلى أنه يتبقى من الجثة الرأس والعضو الذكري، مشددًا على أن اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، شكل فريق بحث مكب بقيادة العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق؛ لكشف ملابسات الجريمة.

ورجح المصدر أن تكون الجريمة نُفذت بدافع الانتقام للشرف وراء تلك الجريمة نظرًا لطريقة التخلص من الجثة.