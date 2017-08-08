أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصدر يكشف آخر تطورات "جثة الوراق": نبحث عن جزأين مفقودين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر يكشف آخر تطورات "جثة الوراق": نبحث عن جزأين مفقودين

06:47 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسوؤل بمباحث الجيزة، إن قسم شرطة الوراق لم يتلقَ أي بلاغات تغيب خلال الأيام القليلة الماضية يمكن من خلالها التوصل إلى هوية الشخص الذي عُثر على جثته مُقطعة إلى أجزاء بشارع ترعة السواحل، وأجزاء أخرى بجوار محطة مترو المنيب.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أنه لا توجد كاميرات مراقبة بمكان العثور على الجثة داخل 3 حقائب بلاستيكية باستثناء واحدة في الجهة المقابلة مُعطلة منذ يومين.

وعن وجود شهود عيان، أكد المصدر أن الجاني ترك الأكياس أمام مطعم شهير في ساعة مبكرة من الصباح، خاصة قبل فتح أبوابه، نافياً أن يكون هناك من لاحظه.

وأشار المصدر إلى أن الأجزاء التي عُثر عليها بجوار مترو المنيب أيضا كانت في شارع رئيسي، موضحًا أن فريق بحث بقطاع غرب الجيزة يتولى جمع المعلومات وسؤال أصحاب المحلات وتفريغ الكاميرات بتلك المنطقة.

ولفت المصدر إلى أنه يتبقى من الجثة الرأس والعضو الذكري، مشددًا على أن اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، شكل فريق بحث مكب بقيادة العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق؛ لكشف ملابسات الجريمة.

ورجح المصدر أن تكون الجريمة نُفذت بدافع الانتقام للشرف وراء تلك الجريمة نظرًا لطريقة التخلص من الجثة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على أجزاء جديدة لـ "جثة" الوراق بجوار مترو المنيب

    أخبار

  • مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالبدرشين

    أخبار

  • إصابة شخص في حريق منزل بالبدرشين

    أخبار

  • إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأوسيم

    أخبار

إعلان

5dc9245aa3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا