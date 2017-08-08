مصدر: استنفار أمني بالأقصر.. وتعزيزات لمواجهة الإرهابيين بقنا

الأقصر - محمد محروس:

قال مصدر أمني في محافظة الأقصر إن قوات الشرطة طوقت المدخل الغربي للمحافظة خشية تسلل أحد عناصر خلية قنا الإرهابية، التي تطاردها أجهزة الأمن على الطريق الصحراوي الغربي.

وكشف المصدر، في تصريحات لـ "مصراوي"، أن مديرية أمن الأقصر أرسلت تعزيزات أمنية إلى محافظة قنا للمشاركة في محاصرة الإرهابيين ومطاردتهم.

وكان مصدر أمني -رفيع المستوى- في محافظة قنا كشف -لمصراوي- عن مقتل 4 مسلحين خلال الاشتباكات التي اندلعت اليوم الثلاثاء بالظهير الصحراوي الغربي لمركز أبو تشت في محافظة قنا، بين قوات الأمن وخلية تابعة للإرهابي الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم".

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني ورموز القبائل، تواصل تضييق الخناق ومحاصرةً "العناصر الإرهابية" بالظهير الصحراوي الغربي، بحثًا عن الإرهابي الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم" قائد الخلية المنفذة لتفجيرات طنطا والإسكندرية والنقب وكمين إسنا.

وكانت الاشتباكات أسفرت عن استشهاد الرائد أحمد عبدالفتاح جمعة، وإصابة مجندين واثنين من أمناء شرطة.​