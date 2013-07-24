"الوطن" تنشر أسماء المقبوض عليهم في اشتباكات الإخوان وأهالي المنوفية

كتب : سحرعون ومحمود الحصري منذ 16 دقيقة

حصلت "الوطن" على أسماء المقبوض عليهم في الاشتباكات التي وقعت بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة المنوفية، وبين أهالي المحافظة بمدينة شبين الكوم، والتي نتج عنها إلقاء القبض على 17 من المنتمين إلى الجماعة وهم

- محمد مصطفى عبدالحميد غازي مواليد 1988، حاصل على ثانوية عامة ومقيم إبيار مركز كفر الزيات.

- أحمد محمد صلاح عبدالفتاح 25 سنة، عامل بمصنع ملابس مقيم بقرية هورين مركز بركة السبع.

- أحمد محمد عبدالفتاح شكله، عامل بالمساحة مقيم بالشهيد فكري مركز بركة السبع.

- علي لطفي محمود زيادة 40 سنة، مشرف تغذية كفر البتانون مركز شبين الكوم.

- أنس أيمن صلاح الدين 18 سنة، ثانوية عامة مقيم بالعزبة الغربية بشبين الكوم.

- يوسف محمد محمود فودة 23 سنة، كلية الهندسة قرية هورين مركز بركة السبع.

- خالد محمد إمبابي إسماعيل 44 سنة، صاحب محل بقالة مقيم بأجهور الرمل قويسنا.

- أحمد محمد محمود عبيد 48 سنة، مهندس بترول مقيم بشارع طلعت حرب بشبين الكوم.

- محمد محمود أبو الخير 28 سنة، عامل بتوشيبا العربي مقيم بمركز قويسنا.

- رمضان علي عبدالحكيم مصطفى 27 سنة، عامل بمزرعة مركز السادات.

- مصطفى موسى محمد 19 سنة، طالب بكلية الزراعة بالشهداء.

- سلام شعبان عبدالمجيد 40 سنة، محاسب بمركز شنشور أشمون.

- فخري عبدالعظيم راضي 37 سنة، موظف بمجلس المدينة ببركة السبع.

- محمد محمد إبراهيم ماضي 35 سنة، عامل أمن بشركة توشيبا مقيم بقرية أجهور قويسنا.

- أمجد شعبان حاتم أبو سنة 26 سنة، عامل بمحل كمبيوتر من قرية بخاتي بمركز شبين الكوم.

- باسم أحمد السيد 42 سنة، دكتور بكلية الآداب جامعة دمياط ومقيم بميت خلف مركز شبين الكوم.