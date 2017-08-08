سقوط ٤ عمال محارة من أعلى "سقالة" بكفر الشيخ
سقوط ٤ عمال محارة من أعلى "سقالة" بكفر الشيخ
06:37 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أصيب أربعة عمال سقطوا من أعلى سقالة بالطابق الثالث من عقار بعزبة الشاعر التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ.
تلقى الدكتور سامي أبو هيكل، مدير عام مستشفى مطوبس المركزي، إخطارًا من مدير قسم الاستقبال والطوارئ بوصول أربعة من عمال المحارة: عبده رزق أبو شبانة (١٢ سنة)، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ورزق رزق أبو شبانة (١٥ سنة)، ومحمد ياسين أبو شبانة (١٢ سنة)، وعلي صبري خميس أبو شبانة (١٥ سنة)، مصابون بكسر في العمود الفقري.
يذكر أنه مستشفى مطوبس المركزي شهد حالة من الشد والجذب أثناء تحويل المصابين إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، بسبب رفض أطباء مستشفى مطوبس مرافقة المصابين إلى خارج المحافظة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. إحالة 49 من العاملين بـ5 وحدات صحية للتحقيق بكفر الشيخ
-
مشاجرة بين أشقاء تنتهي بحريق التهم منزلاً في كفر الشيخ (صور)
-
رئيس جامعة القناة يعتمد ترقيات بالمستشفى
-
أسماء المصابين الـ 14 في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ
إعلان
إعلان