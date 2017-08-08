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سقوط ٤ عمال محارة من أعلى "سقالة" بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

سقوط ٤ عمال محارة من أعلى "سقالة" بكفر الشيخ

06:37 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب أربعة عمال سقطوا من أعلى سقالة بالطابق الثالث من عقار بعزبة الشاعر التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ.

تلقى الدكتور سامي أبو هيكل، مدير عام مستشفى مطوبس المركزي، إخطارًا من مدير قسم الاستقبال والطوارئ بوصول أربعة من عمال المحارة: عبده رزق أبو شبانة (١٢ سنة)، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ورزق رزق أبو شبانة (١٥ سنة)، ومحمد ياسين أبو شبانة (١٢ سنة)، وعلي صبري خميس أبو شبانة (١٥ سنة)، مصابون بكسر في العمود الفقري.

يذكر أنه مستشفى مطوبس المركزي شهد حالة من الشد والجذب أثناء تحويل المصابين إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، بسبب رفض أطباء مستشفى مطوبس مرافقة المصابين إلى خارج المحافظة.​

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