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إحالة أعضاء شبكة دعارة بمدينة نصر للجنايات.. والنيابة:"أخفوا كاميرات في غرف النوم"

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مصراوي Masrawy

إحالة أعضاء دعارة بمدينة نصر للجنايات.. والنيابة:"أخفوا كاميرات في غرف النوم"

04:26 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

كتب- محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إحالة أعضاء شبكة للأعمال المنافية للآداب تتزعمها ربة منزل، إلى محكمة الجنايات بمدينة نصر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ضبط أعضاء شبكة لممارسة الدعارة والنصب على راغبي المتعة الحرام، مكونة من ربة منزل وشخصين آخرين، حيث تبين أن المتهمين كانوا يستقطبون راغبي المتعة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للممارسة الرذيلة معهم مقابل المال، داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين يخفون كاميرات تصوير داخل غرف النوم، لتصوير المترددين عليهم في أوضاع مخلة، لابتزازهم بنشر تلك الصور أو اعطائهم مبالغ مالية نظير إخفاء الصور.

 

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