مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

لقي طالب مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

تلقى مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف إخطارًا من عمليات النجدة الحادث وما أسفر عنه من ضحايا، نقلوا إلى المستشفى العام.

أزيلت آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور على الطريق، فيما حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري إخطار النيابة العامة للتصرف.​