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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

06:26 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

ارشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

لقي طالب مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

تلقى مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف إخطارًا من عمليات النجدة الحادث وما أسفر عنه من ضحايا، نقلوا إلى المستشفى العام.

أزيلت آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور على الطريق، فيما حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري إخطار النيابة العامة للتصرف.​

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