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مجهول يطلق الرصاص على عريف شرطة ببني سويف

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مصراوي Masrawy

مجهول يطلق الرصاص على عريف شرطة ببني سويف

06:19 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

مجهول يطلق الرصاص على عريف شرطة ببني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

أصيب عريف شرطة في إدارة الحراسات التابعة لمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، برصاصة أطلقها مجهول بالقرب من قرية سدس بمركز ببا في محافظة بني سويف، ونقل إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى ببا المركزي باستقبال "وائل. ر. م" 32 سنة - عريف شرطة بإدارة الحراسات، مقيم بقرية قفطان الشرقية في مركز سمسطا، مصابًا بطلق خرطوش في منطقة الظهر.

وتبين من التحريات وسؤال المصاب، أنه أثناء استقلاله دراجة بخارية بالقرب من قرية سدس بمركز ببا، أطلق مجهول النار عليه وفر هاربًا.

وأشار مصدر أمني إلى أن الحادث جنائيًا، وأنه جاري فحص بعض الخصومات مع المصاب، والتي يرجح أن يكون أحدها سببًا في إصابته.

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