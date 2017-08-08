الصحة: مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 أخرين في انهيار عقار بسوهاج

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مصرع 4 مواطنين وإصابة 13 أخرين في حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بقرية سفلاق، التابعة لمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات سوهاج الجامعي، وأخميم المركزي، وساقلتة المركزي، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح قطعية بفروة الرأس، وكسور، وكدمات وسحجات، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، واختناقات، وإغماءات، وغيبوبة.

وأكد "مجاهد" في بيان اليوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات سوهاج، مشيرا إلى تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض، كما تم مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل وإمداد المستشفيات بما تحتاجه.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف مجهزة لنقل حالات الوفاة والإصابة.