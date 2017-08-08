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رغم ابتعاده عن الجانرز.. مبابي يزعج أرسنال مجددا

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رغم ابتعاده عن الجانرز.. مبابي يزعج أرسنال مجددا رغم ابتعاده عن الجانرز.. مبابي يزعج أرسنال مجددا

التحرير

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يواجه فريق أرسنال الإنجليزي، خطرًا خلال فترة الانتقالات الحالية، بسبب كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي.

وكشفت صحيفة ذا صن البرطانية، اليوم الثلاثاء، أنه حال بيع مبابي إلى أحد الأندية المهتمه بضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي (باريس سان جيرمان - برشلونة - ريال مدريد)، سيفشل أرسنال في التعاقد مع توماس ليمار مهاجم الفريق، بعد أن أعلنت إدارة موناكو من قبل، صعوبة تخليها عن اللاعبين في موسم واحد. 

كان أرسين فينجر المدير الفني للجانرز، قد ابدى اهتمامه بضم ليمار هذا الموسم، وبالفعل قدم النادي الإنجليزي عرضًا للنادي الفرنسي يقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن موناكو رفض العرض وتمسك باللاعب. 

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وأضافت الصحيفة، أن صاحب الـ21 عامًا يأمل في الانضمام إلى أرسنال، واللعب في الدوري الإنجليزي، حتى في حالة رحيل مبابي عن صفوف موناكو. 

واختتمت الصحيفة، أن مبابي بات قريبًا من مغادرة موناكو هذا الصيف، بعد أن عرض باريس سان جيرمان دفع الشرط الجزائي للاعب المقدر بـ160 مليون جنيه استرليني.   

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التحرير

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