ننشر تفاصيل حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن المنيا

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اعتمد اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، حركة التنقلات الداخلية، حيث شملت كلا من المقدم علاء جلال رئيسًا لمباحث مركز شرطة ملوي، والرواد، محمد الدروي رئيسًا لمباحث مركز ديرمواس، ومحمود الجبالي لقسم بندر ملوي، وهشام عسقلاني لمركز أبو قرقاص، ومحمد منير لمركز المنيا، وأحمد النجار لقسم المنيا الجديدة، وأحمد الصفتي لقسم سمالوط غرب، وأحمد لبيب لقسم سمالوط شرق، وبلال الجناني لمركز مطاي.

وأبقت الحركة على كل من، الراود عمرو حسن رئيسًا لمباحث قسم بندر المنيا، ومحمد نادي لمركز بني مزار، ومحمود شلقامي لمركز مغاغه، وأحمد درويش لمركز العدوه.

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وشملت الحركة تصعيد عددًا من الرواد والنقباء بإدارة البحث كمعاونين أوائل، وهم، أحمد الصاوي معاون أول مركز مغاغة، ومصطفي عمر معاون أول لمركز المنيا، ومصطفى علي معاون أول لمركز العدوه، ومحمد بكر معاون أول لمركز أبو قرقاص، وعبد الرحمن شعباون معاون أول لقسم المنيا الجديدة، ومحمد مجدي معاون أول لقسم بندر ملوي، ومحمد يوسف معاون أول لقسم سمالوط شرق، وحسين الشاروني معاون أول لقسم سمالوط غرب.