بالأسماء.. حركة مأموري المراكز والأقسام بأسيوط

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كتب - محمد ممدوح

أعلنت مديرية أمن أسيوط عن الحركة الداخلية لمأموري مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة.

وشملت الحركة، تعيين كل من العميد محمد السيد مأموراً لمركز شرطة ديروط بدلا من العميد محمد عبد الله ، وتعيين العقيد خالد أحمد الشاذلى مأمورًا لمركز منفلوط بدلا من اللواء عمر زناتي، وتعيين العقيد محمد كامل مأمورًا لمركز شرطة أبوتيج بدلا من العميد ياسر زكي، والعميد أسامة عبدالحفيظ مأموراً لمركز القوصية بدلا من العميد محمد عزت، وتعيين العميد أيمن محمد على مأمورًا لقسم شرطة أبوتيج بدلًا من اللواء حسام جاد الرب .

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كما تم تعيين العميد زكريا سليمان بدلًا من اللواء هانى عويس مأمورًا لمركز شرطة أبنوب والعقيد طارق البكرى مأمورًا لمركز ساحل سليم ، بدلا من العميد هشام فتحي.



كما شملت الحركة الإبقاء على 7 من مأمورى المراكز وهي (البداري والفتح ، ومركز أسيوط ، وقسم أول أسيوط ، وقسم ثان أسيوط ، ومركز الغنايم).