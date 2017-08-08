مكرم محمد: مؤتمر عربي بالقاهرة قريبا لرفض دعم قطر للإرهاب

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قال الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، إن الكويت طلبت تجديد الوساطة في الأزمة القطرية، عبر جولة لوزير خارجيتها في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن الدول الأربع اشترطت ضمانات قطرية لبدء الحوار معها.

أضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن «قطر لديها نية المراوغة باستغلال اجتماعات المنظمات الدولية في الترويج لفكرة المقاطعة مع الدول الأربع»، موضحًا أنه سينعقد قريبًا مؤتمر عربي في القاهرة، بحضور شخصيات مختلفة للإعلان عن رفض دعم قطر للإرهاب.

تابع نقيب الصحفيين الأسبق، أن «مؤتمر القاهرة سيكون إشارة من مثقفين ومسئولين بالعالم العربي إلى الخارج بضرورة مواجهة ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره».

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أكد مكرم، أن أوروبا والغرب يرون أنه آن الأوان لإنهاء الصراع في ليبيا بعد تضررهم من الهجرة غير الشرعية لبلادهم.