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«المطرية».. رحلة إلى مدينة الشمس

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«المطرية».. رحلة إلى مدينة الشمس «المطرية».. رحلة إلى مدينة الشمس

التحرير

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بدأت وزارة الآثار خلال الفترة الماضية، في تنفيذ خطتها لتطوير منطقة المطرية، وذلك لتسليط الضوء على الأهمية التاريخية والأثرية لها، حيث تعد منطقة عين شمس في العموم، أحد أهم المواقع التي شهدت أهم الملامح الحضارية من تاريخ ، بداية من العصور القديمة مرورًا برحلة العائلة المقدسة.

واعتبرت هذه المنطقة منارة للعلم في العصور القديمة، كما انطلقت منها أحد أهم المعتقدات الدينية القديمة المعروفة باسم "مذهب التاسوع"، أحد مذاهب الخلق في مصر القديمة.

وذكرت في النصوص قديمًا باسم ايونو وأون "مدينة الأعمدة"، وأطلق عليها في اليونانية هليوبوليس "مدينة الشمس"، بينما أطلق عليها في نصوص الأهرام من الدولة القديمة اسم "بيت رع"، وحرفت كلمة "أيونو" إلى أيون وعين وأضيفت لها كلمة شمس فأصبحت "عين شمس".

أتوم

وكانت المدينة عاصمة الإقليم الـ13 من أقاليم مصر السفلى، وخلال العصور التالية أصبحت المدينة ذات مركز ديني قوي، وذلك باعتبارها مركز مذهب الخلق "مذهب التاسوع"، وهو يحكي كيف وجد الخلق في المعتقدات المصرية القديمة ويأتي على رأس هذا التاسوع المعبود أتوم ثم "شو، تفنوت، جب، نوت، أوزير، نفتيس، ست، إيزيس".

تاريخ المنطقة

بدأت المنطقة في الظهور من العصور القديمة، وبني عليها عدد من الآثار التي عكست أهمية تلك المنطقة، كان أبرزها معابد الشمس أهمها "آتوم رع، وحور آختي" ، وكان يعرف المعبد الرئيسي للمدينة باسم "البيت العظيم أو بيت أتوم".

خلال فترة العمارنة من عهد الأسرة الـ18، قام إخناتون بالدعوة إلى الأتونية، وقام ببناء معبد هناك يعرف بـ"شروق أتون"، الذي لا يزال من الممكن رؤية أطلاله وبعض الأحجار التي عثر عليها أثناء بناء مبانٍ في عصور لاحقة.

نموذج لأحد المعابد

وفي العصرين اليوناني والروماني، كانت هليوبوليس معروفة لدى الإغريق والرومان القدماء، والتي يلاحظها معظم الجغرافيين الرئيسيين في هذه الفترة، بما في ذلك بطليموس وهيرودوت وآخرين، وصولا إلى الجغرافي البيزنطي ستيفانوس.

وتوقف الإسكندر الأكبر، في مسيرته من بيلوزيوم إلى منف، في هذه المدينة؛ ويقال إن معبد المدينة كان إلى حد كبير، مكان لحفظ السجلات الملكية، ويذكر هيرودوت أن كهنة هليوبوليس كانوا من أفضل العلماء والمؤرخين، حيث ازدهرت المنطقة كمركز للتعليم خلال العصر اليوناني.

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مسلة سنوسرت الأول

ويذكر أن العلماء كانوا يترددوا إليها ومنهم "أورفيوس، هوميروس، فيثاغورس، وأفلاطون، سولون، وغيرهم من الفلاسفة اليونانيين"، وفي القرن الأول قبل الميلاد، ذكر سترابو أن المعابد أصبحت مهجورة، والبلدة نفسها تكاد تكون خالية من السكان، بالرغم من وجود كهنة المدينة.

أهم آثار المنطقة

منطقة عرب الحصن الامتداد الشمالي المركزي للمعبد الكبير، وفي تلك المنطقة عثرت بعثة حفائر جامعة القاهرة على مجمع معابد الرعامسة الأسرتين 19-20، حيث اكتشفت العديد من البوابات الباقية المنقوشة بجانب بقايا بعض العناصر المعمارية، وكذلك منطقة سوق الخميس التي اكتشف بها أطلال معبد رمسيس الثانى، وبها اكتشف التمثال الضخم للملك بسماتيك الأول الذي تم نقله إلى المتحف المصري، بعد ما أثير حوله ضجة بسبب طريقة انتشاله.

رمسيس الثاني

بدأت أعمال الكشف الأثري فى  1984 م، لإعادة الكشف عن أجزاء الحصن الذى يحيط بمنطقة المعابد من الناحية الجنوبية، وهو عبارة حصن مزدوج يتكون من سورين، وأسفرت أعمال البحث الحديثة عن اكتشاف أجزاء منقوشة لمقصورة الملك نختنابو من الأسرة الثلاثين، ونقلت الأجزاء المكتشفة منها إلى المتحف المفتوح.

بالمنطقة مسلة سنوسرت الأول، وتم إنشاء متحف مفتوح لآثار المنطقة بجوار المسلة ويحتوي على بقايا آثار معابد المدينة وجبانتها، وعندما  تعرض الموقع لارتفاع منسوب المياه الأرضية، تمت محاولة تطوير المنطقة التي لازالت مغلقة حتى الآن، ومن المسلات التي كانت توجد بالمعبد هي مسلة "سنترال بارك" التي أهداها الخديوي إسماعيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتوطيد العلاقات، وكذلك مسلة لندن التي أهداها الوالي محمد علي إلى القائد الإنجليزي بعد هزيمة القوات الفرنسية.

مسلة لندن

وتحتوي المدينة على عدد من الجبانات جبانة المدينة التي تعرف باسم "صحراء أون العظيمة"، وأهم مقابرها التي مازلت محتفظة بشكلها وعمارتها هي مقبرة "بانحسى" من عصر الأسرة الـ26، وعثر بها على تابوت حجري ، وجدرانها تزدان بمناظر ونصوص دينية.

شجرة مريم

ومن أهم الآثار التي تمثل العصر المسيحي هي "شجرة مريم" التي استظلت بها العائلة المقدسة، لكن الشجرة جفت وسقطت فى عام 1656 م، وتم استزراع شجرة أخرى مكانها وهى الشجرة الحالية، و يجاورها النبع "البئر" الذي شربت منه العائلة المقدسة، وهي بئر مستديرة الشكل يتوسطها عقد من الرخام ومبطن بالحجر الجيرى.

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