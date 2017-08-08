مكرم محمد: مصر ستشهد انفراجة كبيرة خلال عامين على الأكثر

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قال الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الشعب المصري يعتبر دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخلص من حكم جماعة الإخوان، إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أن العالم أجمع يعترف بأن مصر تخوض معركة كبيرة ضد الإرهاب.

أضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الثلاثاء، أن قرار الإصلاح الاقتصادي، من أهم قرارات «السيسي» في الحكم لأنه اتسم بالجرأة والحسم، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يستحق التحية لتحمله تبعات القرارات.

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تابع نقيب الصحفيين الأسبق، أن «أكثر من 3 ملايين فرصة عمل وفرتها المشروعات القومية، وهذه خطوة إيجابية للقضاء على البطالة»، مشدّدًا على أن «مصر ستشهد انفراجة اقتصادية كبيرة خلال عامين على الأكثر».