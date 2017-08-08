مكرم محمد: ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة غير منطقي

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قال الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، إن الشائعات الخاصة بترشح جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، للانتخابات الرئاسية المقبلة، غير منطقية ولا يقبلها العقل.

أضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن 6 أشهر غير كافية لبدء الحملات الدعائية للانتخابات للرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أن المسئوليات الضخمة والملفات الصعبة ستكون الفيصل بهذه الانتخابات.

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