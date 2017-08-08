أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مكرم محمد: ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة غير منطقي

Google+ Print
مكرم محمد: ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة غير منطقي مكرم محمد: ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة غير منطقي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، إن الشائعات الخاصة بترشح جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، للانتخابات الرئاسية المقبلة، غير منطقية ولا يقبلها العقل.

أضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC »، أن 6 أشهر غير كافية لبدء الحملات الدعائية للانتخابات للرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أن المسئوليات الضخمة والملفات الصعبة ستكون الفيصل بهذه الانتخابات.

شاهد أيضا

أكد نقيب الصحفيين الأسبق، أنه «يجب على أي مرشح للرئاسة أن يعرف وزنه الحقيقي في الشارع المصري».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري