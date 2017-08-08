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أيهما أولى الحج أم مساعدة الأولاد على الزواج؟.. الإفتاء تجيب 

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أيهما أولى الحج أم مساعدة الأولاد على الزواج؟.. الإفتاء تجيب  أيهما أولى الحج أم مساعدة الأولاد على الزواج؟.. الإفتاء تجيب 

التحرير

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أجابت دار الإفتاء على سائل يقول إنه يملك قدرًا من المال لشراء شقتين لولديه، وعنده قطعة أرض صحراوية، ويريد الحج هو وزوجته، وأن تكاليف الحج تصل إلى نحو 40% من المبلغ المدخر لشراء الشقتين، فهل يخرج لأداء فريضة الحج أم يُبقي على هذا المبلغ بأكمله لولديه ليساعدهما على شراء المسكن الملائم، وإعداد عش الزوجية لكلٍّ منهما؟

وأكدت الدار أنه يتعين على كل شخص لديه القدرة المالية وتتوافر به الاستطاعة أن يقوم بأداء فريضة الحج ما دام مستطيعًا؛ لقوله تعالى: ﴿ولله علَى الناسِ حج الْبيت من استطَاعَ إِلَيه سبِيلًا﴾ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حجّوا قَبل أن لا تَحجوا» .

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وأضافت الإفتاء فى الفتوى التي حملت رقم مسلسل "368" أن نفقة الحج لن تؤثر في مساعدته لولديه، فالأرزاق بيد الله؛ قال تعالى: ﴿وفي السماء رزْقُكمْ وَما توعَدونَ﴾.

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