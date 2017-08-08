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فتح تحقيق عاجل في واقعة نسيان طبيب أدوات طبية بحلق طفل

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فتح تحقيق عاجل في واقعة نسيان طبيب أدوات طبية بحلق طفل فتح تحقيق عاجل في واقعة نسيان طبيب أدوات طبية بحلق طفل

التحرير

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أمر محمد بدر محافظ الأقصر بفتح تحقيق عاجل في واقعة نسيان طبيب أدوات طبية بحلق أحد الأطفال بعد إجراء عملية اللوز له بمستشفى القرنة المركزي غربي المحافظة.

وفي نفس السياق قال الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة با للأقصر، "التحرير" اليوم الثلاثاء، أنه شكل لجنة تضم عددًا من أطباء الأنف والأذن والجراحة، وسيتم عرض الطفل عليها، بمستشفى الأقصر العام لمناظرة الحالة وتحديد الخطأ الطبي واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه الطبيب المخطئ.

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وتقدم والد طفل بشكوى قائلا إنه بعد إجراء عملية اللوز لابنه من قبل أحد أطباء القافلة الطبية المنعقدة بمستشفى القرنة المركزي، أصيب بحمى وارتفاع بدرجة حرارته التي استمرت عدة أيام بعد إجراء العملية، متابعًا: وبعرضه على أحد الأطباء تم اكتشاف قطعة من الشاش بحلق الطفل، وقام بإزالتها.

يذكر أن أطباء مستشفى القرنة المركزي أجروا 265 عملية لوز من خلال قافلة طبية في الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس، وكان من بين المعالجين بالحملة الطفل صاحب الشكوى.

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التحرير

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