أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- تعطل حركة المترو بالخط الأول.. والركاب يسيرون على القضبان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- تعطل حركة المترو بالخط الأول.. والركاب يسيرون على القضبان

06:17 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

  • عرض 15 صورة

    709911902a.jpg

  • عرض 15 صورة

    ae415adffe.jpg

  • عرض 15 صورة

    34b6ec6315.jpg

  • عرض 15 صورة

    2017_8_8_18_17_42_21.jpg

  • عرض 15 صورة

    42b7fb7ee6.jpg

  • عرض 15 صورة

    b6089290b3.jpg

  • عرض 15 صورة

    8766334052.jpg

  • عرض 15 صورة

    1e960bf789.jpg

  • عرض 15 صورة

    75e11a4a7f.jpg

  • عرض 15 صورة

    030b4ad076.jpg

  • عرض 15 صورة

    84e3b8b137.jpg

  • عرض 15 صورة

    77e17462d1.jpg

  • عرض 15 صورة

    b3934ac87d.jpg

  • عرض 15 صورة

    04bf19c38e.jpg

  • عرض 15 صورة

    f1d568145f.jpg

إعادة الألبوم

خاص| 40 صورة ترصد انتهاء الأعمال بطريق

الألبوم التالى

خاص| 40 صورة ترصد انتهاء الأعمال بطريق "شبرا - بنها" الحر -()

كتب- عبد الله قدري:

عدسة - نادر نبيل:

توقفت حركة مترو الأنفاق بالخط الأول "المرج - حلوان"، مساء الثلاثاء، نتيجة عطل مفاجيء في أحد القطارات ما بين محطتي عزبة النخل والمرج.

وقال مصدر بالمترو، إن "القطار تعطل بشكل مفاجيء لمدة 45 دقيقة، وقام سائق القطار بفتح الأبواب، فنزل الركاب وقاموا بالسير على القضبان من محطة عزبة النخل إلى المرج"، مضيفًا أن أصوات الركاب تعالت بالصريخ نتيجة الزحام والتكدس.

ورصدت عدسة مصراوي، سير ركاب المترو على أقدامهم، فيما حاول بعضهم مساعدة السيدات وكبار السن من النزول من عربات المترو.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "أغاني المهرجانات" تثير خلافا حادا بين "الإعلاميين" وإذاعة مترو الأنفاق

    أخبار

  • أزمة "الفكة" تضرب المترو.. والشركة تلجأ لمصلحة سك العملة

    أخبار

  • الإفتاء تدرس التوسع في "كشك الفتوى" بالمترو.. وحلوان والمرج على رأس

    أخبار

  • بالصور- جولة مفاجئة لوزير النقل بالمترو.. ويستجيب لشكوى سيدة

    أخبار

إعلان

6c7218f1f0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

8 الصبح - فيديو يفضح "سواقة السيدات " وهبة ماهر "دول لو فى الملاهي مش هيعملوا كدة"

8 الصبح - فيديو يفضح "سواقة السيدات " وهبة ماهر "دول لو فى الملاهي مش هيعملوا كدة"