بالصور- تعطل حركة المترو بالخط الأول.. والركاب يسيرون على القضبان
بالصور- تعطل حركة المترو بالخط الأول.. والركاب يسيرون على القضبان
06:17 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
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خاص| 40 صورة ترصد انتهاء الأعمال بطريق "شبرا - بنها" الحر -(فيديو)
كتب- عبد الله قدري:
عدسة - نادر نبيل:
توقفت حركة مترو الأنفاق بالخط الأول "المرج - حلوان"، مساء الثلاثاء، نتيجة عطل مفاجيء في أحد القطارات ما بين محطتي عزبة النخل والمرج.
وقال مصدر بالمترو، إن "القطار تعطل بشكل مفاجيء لمدة 45 دقيقة، وقام سائق القطار بفتح الأبواب، فنزل الركاب وقاموا بالسير على القضبان من محطة عزبة النخل إلى المرج"، مضيفًا أن أصوات الركاب تعالت بالصريخ نتيجة الزحام والتكدس.
ورصدت عدسة مصراوي، سير ركاب المترو على أقدامهم، فيما حاول بعضهم مساعدة السيدات وكبار السن من النزول من عربات المترو.
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