مصدر أمني: مقتل 4 من خلية "عمرو سعد" في اشتباكات قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشف مصدر أمني -رفيع المستوى- عن مقتل 4 مسلحين خلال الاشتباكات التي اندلعت اليوم الثلاثاء بالظهير الصحراوي الغربي لمركز أبو تشت في محافظة قنا، بين قوات الأمن وخلية تابعة للإرهابي الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم".

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني ورموز القبائل، تواصل تضييق الخناق ومحاصرةً "العناصر الإرهابية" بالظهير الصحراوي الغربي، بحثًا عن الإرهابي الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم" قائد الخلية المنفذة لتفجيرات طنطا والإسكندرية والنقب وكمين إسنا.

وكانت الاشتباكات أسفرت عن استشهاد الرائد أحمد عبدالفتاح جمعة، وإصابة مجندين واثنين من أمناء شرطة.





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