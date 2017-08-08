أحمد عادل عبد المنعم مطلوب في الدوري السعودي

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تلقى أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب عبد المنعم، الرحيل عن القلعة الحمراء لمدة موسم على سبيل الإعارة، وبخاصة في ظل عدم الاعتماد عليه، واعتباره الحارس الثالث بعد شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

من جانبه، رفض حسام البدري، المدير الفني للفريق، رحيل أحمد عادل، وبخاصة بعد توقيع مسعد عوض لنادي سموحة.

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وقال "البدري" لحارس الأهلي، إنه مهم في صفوف الفريق، كما أنه سيمنحه فرصة المشاركة في أقرب فرصة.

ويتواجد الأهلي في معسكر مغلق بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة سموحة، في المباراة المقرر لها الثامنة من مساء غد الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، في نصف نهائي مسابقة كأس مصر.