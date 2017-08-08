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أيمن أشرف و16 لاعبا «فقط» في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

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أيمن أشرف و16 لاعبا «فقط» في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي أيمن أشرف و16 لاعبا «فقط» في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

التحرير

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أعلن فرانز شتراكا المدير الفني لفريق سموحة، قائمة الفريق التي ستواجه الأهلي، غدًا الأربعاء، بنصف نهائي كأس .

وضمت القائمة، كلا من: "محمد أبو جبل وأحمد يحيى وأيمن اشرف وسيد فريد وباتريك مالو و محمود عزت وياسر ابراهيم ورجب بكار واحمد حمص وعمرو المنوفي وأحمد نبيل مانجه ومحمود عبد العزيز ومحمد يسري ومصطفى لالا وحسام حسن واحمد رؤوف وبانو ديارا".

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ويخوض سموحة المباراة بقائمة اضطرارية، وذلك بسبب شبح إصابات الرباط الصليبي، الذي ضرب عدد كبير من لاعبي الفريق كان آخرهم أحمد حسن مكي مهاجم الفريق.

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التحرير

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