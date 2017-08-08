ننشر حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن أسوان

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اعتمد اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، حركة تنقلات الشرطة الداخلية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء.

وشملت حركة التنقلات تعيين الرائد محمود حامد رئيسًا لمباحث قسم أول بندر أسوان خلفًا للرائد أحمد خلف، كما تم تعيين الرائد شريف الوكيل رئيسًا لمباحث قسم ثانٍ أسوان، والرائد محمد الرافعي رئيسًا لمباحث قسم أسوان الجديدة، والإبقاء على الرائد حسين أبو زيد رئيسًا لمركز أسوان.

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وتضمنت الحركة أيضًا تعيين المقدم أحمد مهران رئيسًا لمباحث مركز كوم أمبو، خلفًا للرائد هاني أبو علم، والنقيب عمرو حشاد رئيسًا لمباحث مركز دراو خلفًا للنقيب عبدالله قاعود، والنقيب أحمد صبري رئيسًا لمباحث نصر النوبة خلفًا للنقيب مصطفى شعراوي، والرائد سامح العنتبلي رئيسًا لمباحث إدفو، خلفًا للرائد مؤمن فرج، والنقيب عبد الله قاعود رئيسًا لمباحث مركز أبو سمبل.