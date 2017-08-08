البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العائمة المتسببة في تلوث "نيل المعادي"

كتبت - مادي غيث:

قالت وزارة البيئة، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن البلاغ المقدم من شرطة البيئة والمسطحات المائية، بشأن وجود تلوث بالسولار بنهر النيل أمام أكاديمية السادات بالمعادي.

وورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة من شرطة البيئة والمسطحات المائية يفيد بوجود تلوث بالسولار بنهر النيل أمام اكاديمية السادات بالمعادي، وعلى الفور توجهت لجنة من الإدارة المركزية للأزمات البيئية بالتعاون مع الفرع الاقليمي للجهاز بالقاهرة الكبرى بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أنه تبيّن للجنة المعاينة وجود تلوث بالسولار عبارة عن طبقة رقيقه لامعة متقطعة بمساحة 150 مترا مربعا ناتج عن تسرب كمية من السولار من خرطوم التموين الخاص بأحد العائمات النهرية وقد تلاحظ وجود آثار سولار على سطح وبدن العائمة المجاورة التي يتم التموين من عليها.

وأكدت الدكتورة كوثر حفني، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، أن العوامل الجوية والتيارات المائية ساهمت في تشتيت البقعة نظرا لأن التلوث بسيط، كذلك قامت اللجنة بعمل مسح للمنطقة في اتجاه التيار ولم يتبين وجود أي تلوث بالمنطقة.

وأضافت أنه تم تحرير محضر شرطة للعائمة المتسببة فى التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسبب.​