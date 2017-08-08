تحالف الحوثي وصالح يعرب عن استعداده لتحقيق السلام في اليمن

صنعاء - (د ب أ):

أكد صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المشكل بتحالف الحوثيين وحزب الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، استعدادهم للسلام والتعامل بالمسؤولية تجاه أي مبادرة تصب في تحقيقه.

جاء ذلك في لقاء جمعه مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريا أنتونيا، ونائب رئيس البعثة كازا رامون، وفقا لما أفادت وكالة انباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال الصماد "نؤكد الاستمرار في التعامل بجدية ومسؤولية مع أي مبادرة تصب في سياق تحقيق السلام، وأن تكون أي جهود دولية حقيقية وفاعلة، وألا تتخذ مسار عمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة التي إما تعمل على ذر الرماد في العيون أو سحب عملية السلام إلى تفاصيل جانبية بعيدة عن تحقيق السلام وتستمر في تضييع الوقت ومفاقمة الأوضاع".

وعبر الصماد عن أمله في أن "يسمع الاتحاد الأوروبي العالم صوت اليمن، وما تعاني منه واستعدادها الدائم للسلام وما قدمته من تجاوبات دائمة في الجولات الماراثونية للحوارات منذ انطلاقها في سويسرا وصولا إلى الكويت وغيرها".

من جانبها، أكدت أنتونيا أن دول الاتحاد تؤمن بالحل السياسي وعدم وجود حل عسكري في اليمن، وأن الأوضاع الإنسانية قد وصلت إلى درجة عالية من المأساوية دفعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني برنامج ثلاثي المحاور يسهم في الحد من تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأشارت أنتونيا إلى أهمية إعادة فتح مطار صنعاء الدولي "الذي يضر استمرار إغلاقه بمصالح الشعب اليمني، وأعمال وبرامج المنظمات الدولية وأعمالها في الجانب الإنساني".

وأضافت، أن إعاقة وصول الرواتب إلى العاملين يزيد من حجم المعاناة الإنسانية، و من انتشار الأوبئة والأمراض، ويتسبب في زيادة عدد الوفيات من الأطفال والنساء.

وأكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي خطورة استهداف ميناء الحديدة وإدراك دول الاتحاد الأوروبي لذلك وحرصها على عدم استهدافه.

ويشهد اليمن حربا عنيفة بين الحوثيين والقوات الموالية لصالح من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، منذ أكثر من عامين ونصف، مخلفاً خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تدهور الوضع الانساني بشكل كبير.