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عبد العال يؤكد مساندته لـ"الأعلى للإعلام" و"الوطنية للصحافة"

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مصراوي Masrawy

عبد العال يؤكد مساندته لـ"الأعلى للإعلام" و"الوطنية للصحافة"

05:50 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

الدكتور علي عبد العال

كتب - أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ لمناقشة عددًا من الملفات الخاصة بشئون الإعلام خلال الفترة الأخيرة.

وأكد "عبد العال" حرصه على مساندة البرلمان لوسائل الإعلام المصرية حتى تقوم بدورها في تثبيت أركان الدولة والدفاع عن القضايا الوطنية، مؤكدًا أن الدولة تدعم الإعلام القومي والخاص وأنها حريصة على ترسيخ مبادئ الممارسة الديمقراطية وتفعيل دور المؤسسات الإعلامية في أن تكون ظهيرا للدولة المصرية.

وطالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس مجلس النواب، بعرض قانون تنظيم الصحافة والإعلام على الهيئات الإعلامية قبل إقراره في البرلمان لإدخال التعديلات حتى يخرج القانون مناسبا ويعالج السلبيات الموجودة حاليا.

حضر اللقاء المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب.

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