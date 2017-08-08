اعتماد نتيجة الدور الثاني لدبلوم "فني الصم والبكم" بنسبة نجاح 96.5%
اعتماد نتيجة الدور الثاني لدبلوم "فني الصم والبكم" بنسبة نجاح 96.5%
05:47 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
الدكتور طارق شوقي
كتبت-ياسمين محمد:
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لامتحان الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح بلغت 96.55%.
وقالت هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورئيس عام الامتحان، في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني 58 طالبًا؛ حيث اجتاز امتحان الدور الثاني 56 طالبًا، بينما تخلف عن حضور الامتحان طالبان.
وأشار الدكتور أحمد آدم مدير عام تنمية التربية الخاصة ورئيس لجنة النظام والمراقبة، إلى أن اللجان وزعت على محافظات: الأقصر، أسيوط، الفيوم، القليوبية، كفر الشيخ، والسويس، مشيرًا إلى أن نتيجة الدور الأول بلغت 93%.
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