بعد حديث "الديلي ميل" عن قرب نهاية العالم.. معهد الفلك: "خزعبلات"

كتبت - مادي غيث:

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بمعهد البحوث الفلكية، إن ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية بشأن اقتراب نهاية العالم ليس له أي أساس من الصحة ولايمكن الرد عليه، مضيفًا: "دي خزعبلات ميتردش عليها".

وأضاف تادرس، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: "العالم ديفيد ميد فسر بعض الكلمات في الكتاب المقدس عن وجود كوكب (إكس)، الذي سوف يصطدم بكوكب الأرض ويتسبب بنهاية العالم، ولكن لايوجد هذا الكلام في الكتاب المقدس ولايوجد كوكب بهذا الاسم، كما قالوا إن كسوف الشمس الذي سيحدث يوم 21 أغسطس يُعجل بظهور هذا الكوكب وانتهاء الأرض، ولكن الكسوف والخسوف ظاهرتين طبيعيتين ليس لهما علاقة بالكواكب".

وأشار تادرس إلى، أن كواكب المجموعة الشمسية معروفة عند العلماء وفقًا للدراسات، وأن من اخترع كوكب (إكس) هم المُنجمين لنشر الإشاعات الخاصة باصطدامه بالأرض لتكون نهاية العالم، لافتًا إلى أن أي شيء ضخم في الفضاء يقترب من الأرض أو على وشك الاصطدام بالأرض ويسبب مثل هذه الكارثة سنراه من خلال التلسكوبات، ولكن كل هذا الكلام هو مجرد إدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.