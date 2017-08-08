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التحقيق في بلاغ يتهم الدكتور ياسين لاشين بالابتزاز الجنسي للطالبات

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مصراوي Masrawy

التحقيق في بلاغ يتهم الدكتور ياسين لاشين بالابتزاز الجنسي للطالبات

05:37 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

التحقيق في بلاغ يتهم الدكتور ياسين لاشين بالابتزاز الجنسي للطالبات

كتب -صابر المحلاوي:

تجرى نيابة جنوب الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في بلاغ يتهم الدكتور ياسين لاشين الأستاذ بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، بالتحرش الجنسي وابتزاز طالبات بالكلية، مقابل حصولهن على درجات النجاح في المادة التي يدرسها.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقدم ببلاغ بناءً على معلومات وردت لإدارة الجامعة، بتورط الدكتور ياسين لاشين بالابتزاز الجنسي والتحرش لعدد من الطالبات، وصرحت مصادر مطلعة أنه تقدم ببلاغ للتأكد من صحة الواقعة من عدمه.

وحرّزت النيابة تسجيلات صوتية منسوبة للدكتور ياسين لاشين وطالبة، تحتوي على ألفاظ جنسية وابتزاز جنسي، لعرضها على الخبراء، لبيان ما إذا كانت التسجيلات صحيحة من عدمه.

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مصراوي Masrawy

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