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ضبط متهم عرض على موظف بمركز شرطة بني مزار رشوة لعدم تنفيذ قرار قضائي

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مصراوي Masrawy

ضبط متهم عرض على موظف بمركز شرطة بني مزار رشوة لعدم تنفيذ قرار قضائي

05:35 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

ضبط متهم عرض على موظف بمركز شرطة بني مزار رشوة لعدم تنفيذ قرار قضائي

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على موظف عرض رشوة مالية على موظف بمركز شرطة بنى مزار نظير التغاضى عن قرار تمكين صادر ضده لصالح شقيقه.

وقال مصدر امني إن مباحث الأموال العامة بالمنيا تلقت بلاغاً من حسن محمود 27 سنة، موظف بمركز شرطة بنى مزار، ومسئول عن قرارات إزالة وتمكين يتهم فيه "أحمد . أ . م"، 57 سنة، موظف بأنه عرض مبلغ مالى عليه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن قرار تمكين صادر ضده لصالح شقيقه.

أعدت الشرطة كميناً أمنياً وضبطته أثناء قيامه بعرض مبلغ الرشوة على موظف المركز.

اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءاتها تجاه الواقعة، وعرضت المتهم على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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