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بـ 17.5 مليون جنيه.. إقامة محطة مياه ووحدة إطفاء بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بـ 17.5 مليون جنيه.. إقامة محطة مياه ووحدة إطفاء بالوادي الجديد

05:50 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

بـ 17.5 مليون جنيه.. إقامة محطة مياه ووحدة إطفاء بالوادي الجديد

مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن بدء إقامة محطة مياه شرب ووحدة إطفاء بقرية غرب الموهوب، على أن تدخلا الخدمة في أبريل المقبل.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية محمد توفيق، لمصراوي، أن وحدة الإطفاء تقدر تكلفة إنشائها بـ 2.5 مليون جنيه، وأن محطة تنقية مياه الشرب تقرر أن تقام على مساحة 4800 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وذلك بعد تفجير بئري مياه شرب بالمنطقة، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كانت الوحدة المحلية لمركز الداخلة أعلنت السبت الماضي، عن اعتماد 28 مليون جنيه من موازنة العامة المالي الجديد 2017/2018 لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بالمركز وقراه. ​

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مصراوي Masrawy

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