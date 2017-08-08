خاص| 40 صورة ترصد انتهاء الأعمال بطريق "شبرا - بنها" الحر -(فيديو)

كتب- محمد سامي:

حصل "مصراوي"، على فيديو خاص تم تصويره بالطائرة، لطريق شبرا - بنها الحر، حيث يظهر الفيديو قرب انتهاء عملية وضع الأسفلت على الطريق، والانتهاء من إنشاء منطقة الخدمات والتي تضم محطة خدمات متكاملة للسيارات، وكذلك مسجد كبير بالإضافة إلي "ريست كافيه"، والبوابات الخاصة بتحصيل الرسوم، وعملية إنارة الطريق من الجانبين.

الفيديو يوضخ أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطريق ، والانتهاء من الأعمال الصناعية الكبرى التي بلغت 62 عمل صناعي (38 كوبرى و24 نفق)، منها كوبري "مصر أم الدنيا" الذي يتقاطع مع الطريق الدائري، وأيضا الانتهاء من تقاطع الدائري الأقيلمي مع طريق شبرا بنها في نهايته والذي سيكون نقطة التقاء بين الطريق الجديد وأكبر طريق دائري اقليمي في مصر.

ويدخل الطريق والذي يعد أول طريق حر بين الاراضي الزراعية ضمن المشروع القومي للطرق ويبلغ طوله 40 كم وتبلغ تكلفته 3.2 مليار جنيه، و يشمل إنشاء طريق حر جديد مزدوج بـ4 حارات لكل اتجاه بعرض 3.75 أمتار للحارة الواحدة، ومن المقرر افتتاحه 30 أغسطس الجاري بحسب تصريحات سابقة للوزير.

من جانبه، قال هشام عرفات وزير النقل أن الطريق سيساهم فى تخفيف الضغط المرورى على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى الذى تمر عليه نحو 140 ألف سيارة يوميا، وتوفير الوقود للسيارات ووتقليل المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى بنها ومن ثم الى الاسكندرية وكذلك خلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائرى الإقليمى دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.