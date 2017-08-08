تغيير 6 من مأموري المراكز وأقسام الشرطة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

انتهت مديرية أمن أسيوط من حركة مأموري مراكز وأقسام الشرطة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، وطالت التغييرات 6 من مأموري المراكز والأقسام.

وشملت التغييرات تعيين العميد محمد السيد مأمورًا لمركز شرطة ديروط، بدلًا من العميد محمد عبدالله، وتعيين العقيد خالد أحمد الشاذلي، مأمورًا لمركز منفلوط، بدلًا من اللواء عمر زناتي، وتعيين العقيد محمد كامل مأمورًا لمركز شرطة أبوتيج، بدلًا من العميد ياسر زكي، وتعيين العميد أسامة عبدالحفيظ، مأمورًا لمركز القوصية بدلًا من العميد محمد عزت، وتعيين العميد أيمن محمد علي مأمورًا لقسم شرطة أبوتيج، بدلًا من اللواء حسام جاد الرب، وتعيين العميد زكريا سليمان بدلًا من اللواء هاني عويس، مأمورًا لمركز شرطة أبنوب، والعقيد طارق البكري مأمورًا لمركز ساحل سليم، بدلًا من العميد هشام فتحي.

وشملت الحركة الإبقاء على 7 من مأموري المراكز وهي، البداري والفتح، ومركز أسيوط، وقسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز الغنايم.